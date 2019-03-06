2019-03-06T08:19:57+03:00
Общество

Экс-спикеру Госсовета Коми Марине Истиховской выплатят компенсацию за незаконное уголовное преследование

Бывший ректор СГУ требовала 59 миллионов рублей, но получит 340 тысяч рублей
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Сыктывкарский городской суд рассмотрел гражданское дело о взыскании компенсации морального ущерба по исковому заявлению Марины Истиховской к министерству финансов России. Экс-спикер Госсовета Коми и бывший ректор СГУ требовала 59 миллионов рублей, но ей определили компенсацию в 340 тысяч рублей, сообщает пресс-служба суда.

Требования истца суд удовлетворил частично. В пресс-релизе говорится, что во внимание приняли «длительность уголовного преследования и его общественный резонанс, лишивший её возможности вести привычный образ жизни, основания к прекращению уголовного дела и уголовного преследования, категорию и тяжесть вменяемого преступления, а также личность Истиховской, ранее не привлекавшейся к уголовной ответственности, её общественное положение, степень публичности», говорится в пресс-релизе. Суд определил к взысканию в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 340 тысяч рублей. Решение в законную силу не вступило.

Напомним, Сыктывкарский городской суд признал Истиховскую виновной в том, что она закрыла убыточный по ее мнению комбинат питания, после чего по договору аутсорсинга на его площадках начало действовать ООО ТП «Бумажник». Договор был заключен без передачи помещений в аренду. В этой связи университет понес убытки. Второй эпизод, инкриминируемый экс-ректору, связан с предоставлением служебной квартиры приглашенному из Санкт-Петербурга политтехнологу, что также повлекло убытки для СГУ.

Сыктывкарский городской суд приговорил ее к 3,3 годам лишения свободы условно с 2 годами испытательного срока. В качестве дополнительного наказания был назначен штраф в сумме 12 миллионов рублей. Апелляционная инстанция анулировала приговор по эпизоду со столовой и смягчила наказание по второму преступлению. Марине Истиховской не придется платить штраф и она не считается приговоренной к условному лишению свободы. Единственная санкция - это запрет занимать определенные должности в течение двух лет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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