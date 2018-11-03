Суд по делу Гайзера: Ромаданов дарил прокурору Поневежскому часы и ноутбук, Чернову — телевизор, Истиховской - iPhone

СЕГОДНЯ 01:00 2018-11-03T01:24:09+03:00

По словам помощника Ромаданова, подарки для чиновников он покупал сам, а несколько раз в качестве подарка он передавал деньги и понимал, что это фактически взятки Фото: komikz.ru

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В Замоскворецком суде Москвы продолжается рассмотрение дела и допрос свидетелей по уголовному делу в отношении бывшего руководства Коми. Обвиняемые начали давать показания, в которых рассказывают свою версию событий, предшествовавших их аресту

Расписки Самойлова

Алексей Чернов вспомнил, что в перерыве одного из совещаний в правительстве Коми он обратил внимание, что Ромаданов и Самойлов подписывают какие-то бумаги. Ромаданов объяснил, что Самойлов банкротит предприятия, которые ему должны, и поэтому они переподписывают расписки по этим долгам лично на Самойлова. Последний позднее просил Чернова, чтобы урегулированием долгов занимался кто-то вместо Ромаданова, потому что у него с ним плохие отношения, и попросил обратиться к главе Коми Вячеславу Гайзеру. Несколько раз Чернов по просьбе Самойлова разговаривал с Ромадановым, но в итоге решил не связываться с ними, пишет «7х7».

- Я говорю: я ничего Гайзеру сказать не могу, потому что выйду с отпечатком 46-го размера на соответствующей части тела. Гайзер не регулирует ваши отношения с Ромадановым, — вспомнил Чернов и пояснил, что Ромаданов не давал Самойлову выводить оборотные средства из предприятий.

Санация шахты

По словам Чернова, когда был готов план санации шахты «Интауголь», который предусматривал 400 млн руб. вложений в предприятие, Самойлов прилетел вместе с Захаржевским в Сыктывкар на совещание к Гайзеру, чтобы обсудить этот вопрос. Банкир рассказал, что они ведут переговоры с «Газпромбанком» о кредите в 400 млн руб. для санации, но в этом случае Ромаданову надо отказаться от претензий на 150 млн руб., которые ему должны компании Самойлова. Ромаданов не хотел отказываться от судебных претензий на эти деньги, так как шансы получить долги сводились к нулю.

Самойлов при этом предлагал свой вариант — получить деньги в Россельхозбанке, но под гарантии Фонда поддержки инвестпроектов, на что ему ответили, что под эти гарантии можно получить кредит и без его договоренностей и участия. Шахта, по словам Чернова, фактически была банкротом, и если бы фонд напрямую вложил деньги в предприятие-банкрот, то начались бы проверки прокуратуры и уголовные дела. Гайзер ездил в администрацию президента, где объяснял всю ситуацию с шахтой, но ему запретили ее закрывать.

Шахта за один рубль

Чернов предложил вариант, при котором фонд купил бы шахту по договору РЕПО (вид сделки, при которой ценные бумаги продаются и одновременно заключается соглашение об их обратном выкупе по заранее оговоренной цене) за 1 руб. По нему Самойлов в любой момент мог выкупить шахту за эту же цену, но с условием возмещения вложенных на санацию шахты денег.

— Теоретически Самойлов мог вообще ничего не делать и лет через семь мог выкупить работающее предприятие за один рубль, потому что предприятие бы само вернуло деньги, затраченные на его санацию, — объяснил обвиняемый.

Чернов рассказал, что, как только у шахты появлялись деньги, их тут же снимали со счетов кредиторы, и работать, открывая каждый раз новые счета, было невозможно. После нескольких совещаний, в том числе с налоговой службой, на предприятии ввели внешнее наблюдение. Самойлов, по словам Чернова, был недоволен, что в этой ситуации ущемляются его права как акционера.

Тогда нашли вариант, при котором подписали два договора: между Коми ипотечной компанией, которая выкупала шахту, и Самойловым, где прописывались его обязательства и гарантии. Например, крупные кредиты нужно было согласовывать с акционерами.

Все это, по словам Чернова, происходило в условиях, когда шахта периодически простаивала и каждый день приносила убытки в несколько миллионов рублей, из-за чего план санации приходилось корректировать. Договор РЕПО снимал риски претензий, что деньги вкладывали в «чужое банкротное предприятие». Отношения между Ромадановым и Самойловым к тому времени настолько испортились, что оба были близки к обращению в правоохранительные органы, а этого нельзя было допустить, так как это сказалось бы на работе шахты.

Взял с контрактами — вернул с долгами

Единственным способом получить деньги с Самойлова, по словам Чернова, было оформление личных расписок. Самойлов согласился передать в счет долгов по шахте Коми дорожную компанию, у нее были филиалы по всей республике, она единственная могла обслуживать зимние и лесные дороги, важные для экономики республики. Но перед тем как компания перешла к Ромаданову, она «была высушена и из нее выведены все активы».

Чернов объяснил, что если у компании нет денег, она не может участвовать в аукционах, а чтобы платить зарплату и нести социальные обязательства, компания должна быть постоянно загружена работой. Работая только на территории республики, получить достаточный объем работы было сложно, поэтому фонд продал компанию по хорошей цене, дождавшись момента, когда у нее был крупный контракт на строительство дороги на Киров. Когда крупные контракты закончились, начались проблемы, и Самойлов не смог с ними справиться.

Власти, по словам Чернова, в этот момент столкнулись с ситуацией, когда могли «встать дороги», а привлечение других компаний было технически невозможно. Коми дорожная компания находилась на 76% в собственности Ромаданова и на 24% — в собственности фонда. Затем Самойлов продал компанию, и позднее выяснилось, что компания Самойлова «Дивный град» должна деньги «Труддорстройму» и «Локчимдору» — дочерним компаниям Коми дорожной компании по субподрядным работам. Самойлов, по словам обвиняемого, перевел все текущие контракты «Дивного града» в других регионах на другие компании, а должника начал банкротить.

«Авалон» за долги

Самойлов, по словам Чернова, согласился в качестве обеспечения передать доли в «Автоцентре». Первоначально переговоры шли только об обеспечении обязательств. Потом Ромаданов сообщил Чернову и Гайзеру, что Самойлов будет передавать акции на погашение. «Авалон» мог бы отойти по долгам фонда, но у Самойлова не было рублевых счетов, и он не мог провести сделку. Поэтому Ромаданов выставил долю в 25% на продажу. Другие 25% он предложил позднее за долги «дорожных» предприятий.

— Ромаданов считал, что Самойлов жулик, моя позиция состояла в том, что он просто не контролирует ситуацию, — сказал Чернов.

После подписания договора РЕПО займ шахте предоставила Горнорудная компания, Евроазиатская энергетическая компания и «Северэнергопром», подконтрольные Ромаданову.

— Я не нашел ни единого подтверждения в деле причастности к этому бизнесу ни меня, ни Гайзера, мне кажется, что то, что бегает, как кошка, выглядит, как кошка, на вкус, как кошка, является кошкой. То есть это были структуры холдинга Ромаданова, — объяснил Чернов.

О том, почему долю в «Автоцентре» купила супруга Чернова Ирина Желонкина, Чернов пообещал рассказать после допроса руководителя и соучредителя ряда компаний, связанных с семьей Ромаданова, Ирины Касаткиной.

Подарки силовикам и чиновникам

Защита огласила часть показаний личного помощника и водителя Ромаданова Сергея Ярчука. По словам свидетеля, кроме него, у зампреда правительства было несколько помощников: Иван Орел и нынешний депутат Совета Сыктывкара от «Единой России» Александр Ребенок. Они занимались пиаром Ромаданова, а также покупкой подарков.

Когда защита закончила, прокурор зачитал остальную часть показаний. В них Ярчук рассказывал, что покупал подарки на наличные, которые ему давал Ромаданов или бухгалтер его компаний Татьяна Ростова, а затем вместе с чеками приносил ему. По словам помощника Ромаданова, подарки для чиновников он покупал сам, а несколько раз в качестве подарка он передавал деньги и понимал, что это фактически взятки.

В показаниях говорится, что подарки от Ромаданова получали все руководители региональных муниципальных органов власти и федеральных структур в Коми. Например, Ромаданов дарил ноутбук и дорогой алкоголь на тот момент руководителю регионального управления МЧС по Коми Сергею Мануло, два iPhone стоимостью по 100 тыс. руб. — Гайзеру, а Чернову — телевизор, ноутбуки и планшеты.

Подарки любят всеФото: фото komikz.ru

Среди подарков Ярчук также указывал часы стоимостью не менее 100 тыс. руб. для бывшего управделами администрации главы Коми Александра Сердитова, часы и ноутбук для прокурора Коми Владимира Поневежского, часы для руководителя регионального управления Следственного комитета Николая Басманова и его заместителя Вагиза Саттарова. Министр МВД Коми Владимир Жуковский получил от Ромаданова в подарок часы.

Подарки получали бывший мэр Сыктывкара Роман Зенищев, бывший первый замруководителя администрации главы и правительства Коми Анатолий Родов, руководитель управления ФСИН по Коми Александр Протопопов и председатель Избиркома Коми Елена Шабаршина. Экс-председатель Госсовета Коми Марина Истиховская получила от Ромаданова в подарок iPhone, экс-министр экономического развития Андрей Шеремет — объектив для фотоаппарата стоимостью 90 тыс. руб., а заместитель министра строительства и дорожного хозяйства Коми Эдуард Слабиков — планшетный компьютер.

Ярчук, чтобы Ромаданов «не упал в грязь лицом», отслеживал появления новых поколений гаджетов, чтобы дарить только новейшие модели. Он покупал подарки врачам, у которых лечился Ромаданов и его семья. Чернов, выслушав показания, признал, что Ромаданов действительно подарил ему ноутбук, а телевизор — нет.

Защита ходатайствовала об оглашении показаний бывшего депутата Госсовета Коми, владелицы сети магазинов «Ассорти» Бэллы Забровской и вызове ее в суд, а также допросе глав администраций пяти районов республики и сенатора от Коми Дмитрия Шатохина, который до этого руководил Усть-Куломским районом. Суд отказал в вызове всех заявленных свидетелей.