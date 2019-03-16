Вспыхнул, как спичка: в Усть-Цилемском районе на мужчине загорелась одежда

СЕГОДНЯ 09:31 2019-03-16T09:46:28+03:00

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Вчера в Усть-Цилемском районе на мужчине загорелась одежда. К счастью, несчастный случай не привел к летальному исходу. Но пострадавший получил ожоги.

Инцидент произошел в деревне Рочево, в доме №28 по улице Рябиновая. МЧС по Коми не смогли выяснить подробности обстоятельств, при которых на местном жителе воспламенилась одежда. Но отметили, что он смог самостоятельно справиться с огнем. Помощь пожарных не потребовалась, но понадобилась медицинская помощь. Отметим, что пострадавший сам обратился к врачам.

За прошедшие сутки в Коми произошло еще 3 пожара. Погибших и пострадавших нет. Горел ангар в Сыктывкаре по улице 1-ой Промышленной, 31/2, пожарные потушили пожар в нежилом доме в поселке Усть-Лэкчим Корткеросского района. Почти три часа понадобилось огнеборцам, чтобы справиться со стихией, охватившей большой частный дом в селе Кожмудор Усть-Вымского района. Сигнал о возгорании поступил на пульт противопожарной службы в 15 часов 13 минут, дозвонившийся сообщал о пожаре в жилом здании по ул. Центральная,85. Пожарные расчеты прибыли через три часа, когда объект горел открытым пламенем. Огнем был охвачен дом площадью 72 квадратных метров. Пожар был полностью ликвидирован только к 18 часам.

ИСТОЧНИК KP.RU