2019-03-16T09:46:28+03:00
Происшествия

Вспыхнул, как спичка: в Усть-Цилемском районе на мужчине загорелась одежда

Причины воспламенения не установлены
Алиса КОЗЛОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вчера в Усть-Цилемском районе на мужчине загорелась одежда. К счастью, несчастный случай не привел к летальному исходу. Но пострадавший получил ожоги.

Инцидент произошел в деревне Рочево, в доме №28 по улице Рябиновая. МЧС по Коми не смогли выяснить подробности обстоятельств, при которых на местном жителе воспламенилась одежда. Но отметили, что он смог самостоятельно справиться с огнем. Помощь пожарных не потребовалась, но понадобилась медицинская помощь. Отметим, что пострадавший сам обратился к врачам.

За прошедшие сутки в Коми произошло еще 3 пожара. Погибших и пострадавших нет. Горел ангар в Сыктывкаре по улице 1-ой Промышленной, 31/2, пожарные потушили пожар в нежилом доме в поселке Усть-Лэкчим Корткеросского района. Почти три часа понадобилось огнеборцам, чтобы справиться со стихией, охватившей большой частный дом в селе Кожмудор Усть-Вымского района. Сигнал о возгорании поступил на пульт противопожарной службы в 15 часов 13 минут, дозвонившийся сообщал о пожаре в жилом здании по ул. Центральная,85. Пожарные расчеты прибыли через три часа, когда объект горел открытым пламенем. Огнем был охвачен дом площадью 72 квадратных метров. Пожар был полностью ликвидирован только к 18 часам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Инте осужден шахтер, по вине которого погиб человек
В Сыктывкаре гимназистов кормили котлетами с плесенью
В Ухте молодой человек лишился 4,5 тысяч, оставив кошелек на столике в ресторане
Следователи назвали возможную причину экстренной посадки самолета в Коми
В Ухте начальника отдела полиции подозревают в получении взятки
В выходные в Коми потеплеет
Экс-глава Сосногорска не смог оспорить приговор
В Коми мировые судьи увольняются из-за огромной нагрузки
В Москве завершили судебное расследование «дела Гайзера»
В Сыктывкаре внедорожник сбил подростка и скрылся с места ДТП
В Сыктывкаре на контейнерах появились таблички c графиком вывоза мусора
Сыктывкарцы продолжают жаловаться на снег и наледь на крышах
Лабрадор, выброшенный на помойку, приходит в себя
Ранее судимый сыктывкарец приставил нож к горлу подростка
Биатлонистка из Коми отстрелялась на «серебро» на этапе Кубка России
Глава Коми Сергей Гапликов: "Создание системы вытрезвителей не означает, что мы признаем проблему пьянства"
В Сосногорске украли стройматериалы из тепличного комплекса, который еще не достроен
В Лесозаводе откроют частную поликлинику