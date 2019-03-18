Для вахтовиков Шиеса собирают гуманитарную помощь

СЕГОДНЯ 12:10 2019-03-18T16:13:02+03:00

Активисты дежурят уже очень долгое время Фото: Наталия БЕШКАРЕВА

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Архангельский областной комитет партии КПРФ объявил о гуманитарном сборе для людей, несущих добровольную вахту рядом со строящимся мусорным полигоном на станции Шиес. Акцию назвали «Все для передовой».

На собранные для активистов деньги коммунисты хотят купить раскладные кровати, котелки, дождевики, шуруповерты, одеяла, наборы ключей для ремонта техники, мобильные видеорегистраторы, каракаты (простейшие вездеходы), бензиновые генераторы и аптечки. Необходимость в вездеходах организаторы акции объяснили скорым началом оттепели и плохим состоянием дороги. Как только соберут первую партию гуманитарной помощи, её отвезут вахтовикам Шиеса.

Пока акция будет действовать в тестовом режиме по 4 апреля. Если её поддержат, то гуманитарный сбор продолжат до тех пор, пока строительные работы на Шиесе не прекратятся. На данный момент коммунистам удалось собрать более 20 тысяч рублей.

Перевести деньги можно на счет Сбербанка. Номер карты — 6390 0204 9067 1133 65, она привязана к телефону — 7 (900) 912 6688.

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ИСТОЧНИК KP.RU