Лабрадор, выброшенный хозяевами на помойку, уже выходит гулять на улицу
"КП в Коми" продолжает следить за самочувствием лабрадора, найденного в мусорном контейнере 6 марта. Сейчас собака находится на передержке у сыктывкарки Аллы Тацуевой, ее временная владелица отчитывается о ее состоянии здоровья в группе городского приюта для собак "Друг" в соцсети "Вконтакте".
V90316-154634.mp4.Видео предоставлено группой "Приют для собак "Друг" в Сыктывкаре" в соцсети "Вконтакте"
- Лавруша (временная кличка пострадавшей собаки) идёт на поправку, аппетит хороший, регулярно пьёт, стул в норме, выходит гулять, правда пока не очень слушаются задние лапки. Сегодня едет на приём к врачу для определения дальнейшего лечения, - сообщила Алла Тацуева в паблике.
Напомним, 6 марта в Сыктывкаре во дворе дома на ул.Морозова,29 в мусорном контейнере был найден лабрадор с пробитым черепом. Несчастное животное было придавлено диваном. Ветеринары диагностировали у него три открытые раны на голове, перелом черепа, сотрясение мозга и перелом костей таза.
ИСТОЧНИК KP.RU