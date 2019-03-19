Полиция возбудила уголовное дело после смертельного ДТП в Сыктывкаре

СЕГОДНЯ 11:22 2019-03-19T11:43:59+03:00

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По факту смертельного ДТП, которое произошло вчера на Октябрьском проспекте, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба МВД по Коми.

Предполагаемому виновнику ДТП грозит статья 264 УК (нарушение ПДД, повлекшее смерть человека по неосторожности). Она предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы. Кроме того, МВД проводит проверку правомочности действий сотрудников ГИБДД, которые организовали преследование за нарушителями правил дорожного движения от Эжвы до Сыктывкара. Между тем, в соцсетях некоторые комментаторы решили, что в смерти пассажира косвенно виноваты полицейские, о чем мы писали вот здесь. Видео преследования вы можете оценить вот здесь.

Напомним, что вчера ночью водитель ВАЗ-2110, уходя от погони сотрудников ГИБДД, не справился с управлением и врезался в дерево в районе пивзавода. Скорая помощь прибыла на место аварии спустя 8 минут после трагедии. Медики увидели, что уже мертвый пассажир лежал в трёх метрах от ВАЗа, что заставляет предположить - мужчина не был пристегнут ремнями безопасности. В это время спасатели извлекали водителя, который был зажат в салоне авто. В тяжелом состоянии мужчину госпитализировали в реанимацию Коми республиканской клинической больницы.

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ИСТОЧНИК KP.RU