Следственный комитет не стал возбуждать дело по факту смерти врача скорой помощи в Воркуте

СЕГОДНЯ 09:32 2019-03-20T09:32:18+03:00

Изменить размер текста: A A

Следователи провели проверку по факту смерти врача в Воркутинской больнице скорой медицинской помощи. Они приняли решение от отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления, сообщает БНК.

Смерть мужчины не является криминальной, о чем свидетельствуют результаты процессуальной проверки.

Напомним, что 48-летний врач в Воркутинской больнице скорой медицинской помощи был обнаружен мертвым в своем кабинете еще 1 января, о чем незамедлительно сообщили в Трудинспекцию региона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Врач и медсестра из Воркуты подделали медкарту пациентки

В ходе операции девушка получила ожог поясницы, однако медработники не написали об этом в документах (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU