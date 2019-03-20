2019-03-20T09:32:18+03:00
Общество

Следственный комитет не стал возбуждать дело по факту смерти врача скорой помощи в Воркуте

Признаков криминальной смерти не установлено
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото из архива КПФото из архива КПФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Следователи провели проверку по факту смерти врача в Воркутинской больнице скорой медицинской помощи. Они приняли решение от отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления, сообщает БНК.

Смерть мужчины не является криминальной, о чем свидетельствуют результаты процессуальной проверки.

Напомним, что 48-летний врач в Воркутинской больнице скорой медицинской помощи был обнаружен мертвым в своем кабинете еще 1 января, о чем незамедлительно сообщили в Трудинспекцию региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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