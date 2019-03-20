Следственный комитет не стал возбуждать дело по факту смерти врача скорой помощи в Воркуте
Следователи провели проверку по факту смерти врача в Воркутинской больнице скорой медицинской помощи. Они приняли решение от отказе в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием состава преступления, сообщает БНК.
Смерть мужчины не является криминальной, о чем свидетельствуют результаты процессуальной проверки.
Напомним, что 48-летний врач в Воркутинской больнице скорой медицинской помощи был обнаружен мертвым в своем кабинете еще 1 января, о чем незамедлительно сообщили в Трудинспекцию региона.
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ИСТОЧНИК KP.RU