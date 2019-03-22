Бывший ведущий «Орла и решки» Евсей Ковалев выпустил новый сюжет о путешествии по Коми

СЕГОДНЯ 13:13 2019-03-22T13:32:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Бывший ведущий трэвел-шоу «Орел и решка» Евсей Ковалев два дня назад опубликовал в своем блоге свежий выпуск под названием «За горизонтом: Часть Первая». Сюжет о его путешествии по Коми посмотрели уже 11 тысяч человек.

В 20-ти минутном сюжете зрители познакомятся с веселыми и не очень историями, которые приключились со знаменитым воркутинцем в Коми. В частности, в видео мы узнаем о злоключениях в Печоре, когда Евсей чуть не замерз в своей машине.

Сейчас Евсей по всей видимости находится на своей родине - в Воркуте. Во всяком случае день назад он выложил в Instagram пост о прогулке в заброшенном поселке Рудник, который находится недалеко от заполярного города. Юноша позирует для фото на верхней конструкции пешеходного моста, который ведет к вымершему населенному пункту.

- Каждый раз я приезжаю сюда и вижу, как маленькое шахтерское поселение бьется в агонии. Всему приходит конец и даже люди, которым до сих пор не все равно, положение дел не спасают. Следующая серия будет для меня очень важной, а пока вы можете посмотреть как мы ехали домой. В дом, которого больше нет, - анонсировал Евсей следующий выпуск в своем блоге на YouTube.

В соцсетях уже осудили знаменитого земляка, назвав его поступок безрассудным. «Дурная голова ногам покоя не даёт», - окрестили снимок жители заполярного города в группе «Сейчас в Воркуте». Правда, скоропалительные выводы могут быть причиной того, что горожане пока не видели новую серию приключений отважного юноши.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бывший ведущий «Орла и решки» Евсей Ковалев застрял в Печоре

По пути из Воркуты с ним произошла неприятность (подробности).

Бывший ведущий «Орла и решка» рассказал, сколько зарабатывает на своем блоге

Евсей Ковалев сейчас находится в своей родной Воркуте (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU