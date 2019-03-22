Полиция не будет возбуждать уголовное дело против сыктывкарца, выбросившего раненого лабрадора на помойку

СЕГОДНЯ 15:10 2019-03-22T15:10:17+03:00

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Полиция не станет возбуждать уголовное дело в отношении сыктывкарца, бросившего умирать раненого лабрадора в мусорном контейнере. Стражи порядка не усмотрели в действиях хозяина злого умысла. Об этом сообщает ИА «БНК».

Напомним, что 6 марта в Сыктывкаре в мусорном контейнере нашли раненую собаку. Лабрадор был завален мусором и придавлен диваном. Его голова была пробита в трех местах. Вытащили несчастное животное сотрудники в МЧС. Они передали больного пса волонтерам. Сейчас спасенного лабрадора выхаживают зоозащитники, которые назвали его Лавриком.

Пока волонтеры лечили Лаврика, полицейские смогли установить личность его хозяина. Была инициирована проверка, но уголовное дело не возбудили: по статье 245 УК РФ ответственность предусмотрена за сознательное жестокое обращение с животными с целью причинения боли и страданий. В действиях бывших хозяев лабрадора злого умысла и хулиганских побуждений не увидели.

ИСТОЧНИК KP.RU