2019-04-19T08:54:56+03:00
Общество

Парламент Коми требует снизить пенсионный возраст для ненцев

И разрешить им выходить на пенсию в 50 и 55 лет
Алиса КОЗЛОВА
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Госсовет Коми направил обращение к правительству России о включении Воркуты в перечень территорий проживания малочисленных народов Севера. Парламентарии обеспокоены судьбой ненцев, проживающих в столице Заполярья. На данный момент представители кочующего этноса не имеют прав на социальную пенсию.

Пенсионное законодательство позволяет гражданам из числа малочисленных северных народов выходить на пенсию в 55 и 50 лет (соответственно мужчинам и женщинам). Напомним, что для северных территорий пенсионный возраст равен 55 и 60 лет - для женщин и мужчин соответственно.

- На территории городского округа Воркута проживают 229 ненцев, отнесенных федеральным законодательством к категории коренных малочисленных народов. Сложился своего рода правовой казус, когда данная категория граждан не имеет сегодня возможности получать социальную пенсию по старости. В этой связи, мы хотели бы, обращаясь в Правительство Российской Федерации, расширить перечень районов проживания малочисленных народов Севера и включить в него городской округ Воркута, – пояснил на заседании парламента Сергей Артеев, председатель комитета Госсовета РК по социальной политике.

ИСТОЧНИК KP.RU

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