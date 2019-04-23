2019-04-23T17:51:39+03:00
Политика

"Эссеры" сами решат, кто займет место покойного Алексея Канева в совете Сыктывкара

Кандидатов определят после похорон депутата
Алиса КОЗЛОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В связи с трагической гибелью Алексея Канева в совете Сыктывкара появилось свободное место. Как разъяснили "КП в Коми" в региональном Избиркоме, нового депутата должны избрать сами члены регионального отделения партии "Справедливая Россия".

- Алексей Канев прошел в совет Сыктывкара по списку кандидатов от партии "Справедливая Россия". Кто займет место в органе представительной власти, должны решить сами партийцы, - разъяснил "КП в Коми" Дмитрий Митюшев, председатель Избирательной комиссии РК.

Лидер "эссеров" в Коми Вячеслав Богдан сообщил, что вопросы избрания нового представителя партии в совете Сыктывкара будут решаться после похорон Алексея Канева. Отметим, что церемония прощания с депутатом пройдет завтра, 24 апреля, в 11 часов в ритуальном зале на ул.Гаражной, 8.

Напомним, Алексей Канев утонул на рыбалке. 21 апреля его тело достали из полыньи в окрестностях села Часово Сыктывдинского района Коми.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Воркуту охватила снегомания: горожане лепят снежных баб различной высоты и формы
Следователи проводят проверку по факту смерти сыктывкарского депутата
В Сыктывкаре начинается навигация
Сыктывкарский депутат погиб на рыбалке
Лыжница из Коми победила на всероссийских соревнованиях
В Усинске с крыши упала ледяная глыба
В Сыктывкаре мужчина ушел на работу и пропал
В столице Коми пройдет новая опера "Дон Паскуале"
В Микуне пьяный водитель сбил двух человек и уехал
В Сыктывкаре Volkswagen сбил человека
У воркутинки украли 400 тысяч рублей
В Сыктывкаре подожгли деревянный дом
В ДТП под Ухтой пострадал трехлетний ребенок
Сыктывкарец арендовал сгоревшую школу на 49 лет за рубль в год
В столовой педагогического колледжа в Сыктывкаре отравились два человека
Сыктывкарцы: «Мужчина провалился под лед на глазах гуляющих в Кировском парке»
Расписание репетиций Парада Победы 9 мая 2019 года в Сыктывкаре: когда начнутся
В Сыктывкаре погаснет Вечный огонь
Парламент Коми требует снизить пенсионный возраст для ненцев
Названы новые сроки сдачи школы в сыктывкарской Орбите