"Эссеры" сами решат, кто займет место покойного Алексея Канева в совете Сыктывкара

СЕГОДНЯ 12:49 2019-04-23T17:51:39+03:00

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В связи с трагической гибелью Алексея Канева в совете Сыктывкара появилось свободное место. Как разъяснили "КП в Коми" в региональном Избиркоме, нового депутата должны избрать сами члены регионального отделения партии "Справедливая Россия".

- Алексей Канев прошел в совет Сыктывкара по списку кандидатов от партии "Справедливая Россия". Кто займет место в органе представительной власти, должны решить сами партийцы, - разъяснил "КП в Коми" Дмитрий Митюшев, председатель Избирательной комиссии РК.

Лидер "эссеров" в Коми Вячеслав Богдан сообщил, что вопросы избрания нового представителя партии в совете Сыктывкара будут решаться после похорон Алексея Канева. Отметим, что церемония прощания с депутатом пройдет завтра, 24 апреля, в 11 часов в ритуальном зале на ул.Гаражной, 8.

Напомним, Алексей Канев утонул на рыбалке. 21 апреля его тело достали из полыньи в окрестностях села Часово Сыктывдинского района Коми.

ИСТОЧНИК KP.RU