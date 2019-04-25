В Сыктывкаре подрядчика, который установит колесо обозрения, определят на аукционе

СЕГОДНЯ 14:42 2019-04-25T14:48:57+03:00

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В Сыктывкаре ищут предпринимателей, которые разместят в парках аттракционы.

Столичная администрация проводит конкурс на право размещения нестационарных торговых объектов. Речь идет об аттракционах в парке им. С.М.Кирова - это карусель и колесо обозрения и в парке им.Мичурина - веревочный парк.

Подробная информация по лотам, сроки приема документов и проведения конкурса, требования к участникам, форма заявки на участие в конкурсе размещены на официальном сайте администрации МОГО «Сыктывкар»: сыктывкар.рф / администрация / управление экономики и анализа / мой бизнес / потребительский рынок / нестационарная торговля / конкурсы на право размещения (http://сыктывкар.рф/administration/ekonomika/moj-biznes/potrebitelskij-rynok/nestatsionarnaya-torgovlya/konkursy-na-pravo-razmeshcheniya).

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ИСТОЧНИК KP.RU