2019-04-30T11:44:47+03:00
Общество

Поселок под Воркутой облюбовали зайцы-беляки

Местные жители устраивают охоту на ушастых зверьков
Алиса КОЗЛОВА
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Зайцы-беляки вольготно чувствуют себя на заснеженных улицах поселка Цементнозаводской. Фото: Роман КадырбаевЗайцы-беляки вольготно чувствуют себя на заснеженных улицах поселка Цементнозаводской. Фото: Роман Кадырбаев
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В воркутинском поселке Цементнозаводской вольготно чувствуют себя зайцы. Ушастые зверьки водятся здесь в большом количестве. Местные фотографы ловят на камеру милых пушистиков. Сегодня подписчиков группы "Подслушано Воркута" в соцсети "Вконтакте" Роман Кадырбаев порадовал снимками очаровательных зайцев .

- Поселок почти опустел, людей там очень мало. А вот зайцев, наоборот, очень много. Естественно, люди расставляют силки, куда нередко попадают зайцы, - сообщил "КП в Коми" Роман.

Сам автор фотографий трудится внештатным фотографом военизированного горно-спасательного отряда Печорского бассейна. В свободное от работы время снимает окрестности Воркуты. На днях в фокусе его камеры оказались зайцы-беляки, проживающие за Полярным кругом.

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Заячьи следы на снегу свидетельствуют о большом количестве ушастых на этой территории. Фото: Роман Кадырбаев

Заячьи следы на снегу свидетельствуют о большом количестве ушастых на этой территории. Фото: Роман Кадырбаев

Милые зверьки легко прыгает по сугробам. Фото: Роман Кадырбаев

Милые зверьки легко прыгает по сугробам. Фото: Роман Кадырбаев

Яркая ленточка указывает на силки из капроновых нитей, которые расставляют местные охотники. Фото: Роман Кадырбаев

Яркая ленточка указывает на силки из капроновых нитей, которые расставляют местные охотники. Фото: Роман Кадырбаев

ИСТОЧНИК KP.RU

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