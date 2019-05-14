В Воркуте на Центральной площади расцветет шестиметровый букет

14 Май 15:21 2019-05-14T15:25:51+03:00

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В Воркуте планируется преобразить Центральную площадь. Ремонтные работы пройдут уже этим летом.

На площади планируется провести частичное асфальтирование, заменить бордюрный камень, поменять светильники на новые, установить систему монтажа видеонаблюдения. Согласно дизайн-проекта, вместо старых клумб, которые будут забетонированы цветным раствором, на площади появятся переносные круглые клумбы. Также на площади появятся новые скамейки, урны, современные малые архитектурные формы.

С августа центр площади украсит архитектурная композиция – светящийся шестиметровый букет. К новогодним праздникам ее заменит новая елка. По кругу площади будут установлены деревянные иллюминированные домики для организации торговли. Старый дом-горку отремонтируют.

– Концептуально площадь Центральная станет современнее, безопаснее, удобнее для проведения массовых мероприятий, – говорит Игорь Гурьев. – Наш проект будет профинансирован компанией «Воркутауголь» в рамках соглашения о муниципально-частном партнерстве, который был подписан в апреле этого года.

В мэрии отметили, что средства компании, выделяемые городу в рамках социального партнерства, направляются по согласованию с угольщиками на целевые проекты. Например, потратить их на ремонт дорожной сети нельзя. Общая стоимость проекта – около 10 млн рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU