Совет Сыктывкара лишит полномочий утонувшего депутата Алексея Канева

15 Май 11:05 2019-05-16T12:11:49+03:00

После чего "справороссы" выберут нового представителя в муниципальную власть

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После трагической гибели депутата совета Сыктывкара Алексея Канева встал вопрос: кто займет место народного избранника в представительном органе власти? В пресс-службе совета столицы Коми "Комсомолке" разъяснили порядок назначения нового депутата.

- На ближайшем заседании совет должен освободить Алексея Канева от исполнения депутатских обязанностей. Это место необходимо признать вакантным, после чего региональное отделение партии "Cправедливая Россия" сможет определиться с новым представителем в законодательном корпусе, - сообщили "КП в Коми".

Напомним, Алексей Канев трагически погиб во время рыбалки. 21 апреля сотрудники СПАС-службы подняли его тело из воды в 30 метрах от берега Вычегды в окрестностях села Часово. В совет Сыктывкара Канев был избран по партийному списку "Справедливой России". Он являлся заместителем председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству. В свое время депутат занимал посты председателя совета и юриста аппарата Коми отделения политической партии «Справедливая Россия».

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ИСТОЧНИК KP.RU