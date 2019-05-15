2019-05-16T12:11:49+03:00
Общество

Совет Сыктывкара лишит полномочий утонувшего депутата Алексея Канева

После чего "справороссы" выберут нового представителя в муниципальную власть
Алиса КОЗЛОВА
Поделиться:
Алексей Канев представлял в совете Сыктывкара партию "Справедливая Россия"Алексей Канев представлял в совете Сыктывкара партию "Справедливая Россия"Фото: Алиса КОЗЛОВА
Изменить размер текста:

После трагической гибели депутата совета Сыктывкара Алексея Канева встал вопрос: кто займет место народного избранника в представительном органе власти? В пресс-службе совета столицы Коми "Комсомолке" разъяснили порядок назначения нового депутата.

- На ближайшем заседании совет должен освободить Алексея Канева от исполнения депутатских обязанностей. Это место необходимо признать вакантным, после чего региональное отделение партии "Cправедливая Россия" сможет определиться с новым представителем в законодательном корпусе, - сообщили "КП в Коми".

Напомним, Алексей Канев трагически погиб во время рыбалки. 21 апреля сотрудники СПАС-службы подняли его тело из воды в 30 метрах от берега Вычегды в окрестностях села Часово. В совет Сыктывкара Канев был избран по партийному списку "Справедливой России". Он являлся заместителем председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству. В свое время депутат занимал посты председателя совета и юриста аппарата Коми отделения политической партии «Справедливая Россия».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Депутаты о гибели Алексея Канева: "Обычно он рыбачил с компанией, а в этот раз поехал на реку один"

Коллеги предполагают, что народный избранник Сыктывкара не оценил опасность весенней рыбалки на льду (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ижемском районе нетрезвая женщина врезалась на снегоходе в водонапорную колонку
В Воркуте врач-педиатр борется с раком третьей степени
Сотрудники УФСБ Коми обезвредили вымогателей, которые истязали жертву на глазах жены и детей
Защитники Елены Шабаршиной не добились отвода психиатра для новой экспертизы
В Коми папа перепутал дочь и забрал из садика чужого ребенка
В Усть-Вымском районе 3-летнему ребенка сломали ключицу за то, что он заступился за маму
Бюджет Сыктывкара вырос на 800 миллионов рублей
В Коми гендиректор ООО "задолжал" по зарплате 60 тысяч рублей
В Коми продолжается паводок в Усть-Цилемском и Усть-Куломском районах: подтоплены три поселка
Риэлтор из Сыктывкара простила себе долги на 41 миллион рублей
С 1 июня в Сыктывкаре вырастет цена на билеты в автобусах
В Сыктывкаре отменен московский рейс самолета Sukhoi Superjet 100
В каких домах Сыктывкара с 16 мая отключат горячую воду
Следком не нашел криминала в гибели депутата совета Сыктывкара
В Сыктывкаре закрывается первая в истории города «Пятерочка»
В Сыктывкаре мать и сын с кулаками набросились на судебного пристава
В Сыктывкаре произошло ДТП с автобусом: госпитализировали ребенка и пожилую женщину
Из-за паводка вновь приостановлены поиски тела сыктывкарки Анны Нестеровой
В Сыктывкаре пропавшего дедушку нашли благодаря сотрудникам скорой помощи
В Воркуте на Центральной площади расцветет шестиметровый букет
Руководитель Воркуты Игорь Гурьев за год заработал 9,6 млн руб
Страдает провалами в памяти: в Сыктывкаре ищут пропавшего дедушку
Опубликован эскиз благоустройства спуска к Кировскому парку в Сыктывкаре
Скучающий эжвинец предупредил о готовящемся взрыве в жилом доме
В Коми аномальная жара сменится дождями и грозами