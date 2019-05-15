Следком не нашел криминала в гибели депутата совета Сыктывкара

15 Май 13:09 2019-05-16T12:20:34+03:00

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В Сыктывдинском районе Коми завершилась следственная проверка причины гибели депутата из Сыктывкара Алексея Канева. Об этом «Комсомолке» рассказали в сыктывдинском подразделении следственного отдела СКР по Сыктывкару.

Проверка причин гибели уложилась в три дня. Уже 23 апреля было известно, что следователи приняли решение отказать в возбуждении уголовного дела. Криминала в гибели депутата совета Сыктывкара они не обнаружили. Наиболее вероятно, что мужчина утонул.

Напомним, Алексей Канев трагически погиб во время рыбалки. 21 апреля сотрудники СПАС-службы подняли его тело из воды в 30 метрах от берега. В совет Сыктывкара депутат был избран по партийному списку партии «Справедливая Россия». В разное время являлся заместителем председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству. На момент гибели Алексей Канев занимал посты председателя совета и юриста аппарата Коми отделения политической партии «Справедливая Россия».

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ИСТОЧНИК KP.RU