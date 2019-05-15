2019-05-15T15:42:22+03:00
Общество

С 1 июня в Сыктывкаре вырастет цена на билеты в автобусах

Изменения коснутся восьми маршрутов
Дарья ЮДИНА
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Фото: Архив "КП"Фото: Архив "КП"
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С 1 июня в Сыктывкаре вырастет цена на билеты в автобусах, которые ходят по восьми маршрутам: № 1, 3, 15, 18, 19, 38, 46, 54.

Эти маршруты относятся к маршрутам с нерегулируемым тарифом, поэтому стоимость проезда устанавливается перевозчиком. Автобусы под номерами 1, 3, 15, 18, 19, 38, 46, 54 обслуживает "САТП № 1". В связи с увеличением ставки НДС, ростом цен на топливо и запчасти "САТП № 1" было вынуждено принять решение об установлении стоимости проезда в 28 рублей с 1 июня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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