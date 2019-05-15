Риэлтор из Сыктывкара простила себе долги на 41 миллион рублей

15 Май 16:28 2019-05-15T17:10:46+03:00

Теперь она проведет 3,5 года в колонии общего режима

Изменить размер текста: A A

Сыктывкарский городской суд признал 35-летнюю местную жительницу виновной в мошенничестве в особо крупном размере. Женщина не вернула своим кредиторам 41 миллион рублей.

Три года сыктывкарка, работавшая риэлтором, после продажи квартир занимала у своих клиентов крупные суммы денег. Чтобы усыпить бдительность людей, она выдавала им расписки или составляла договоры займа. Первое время хитрый риэлтор выплачивала часть долга, после — переставала это делать. В итоге, обманутыми остались 17 человек, у которых она выманила больше 41 миллиона рублей.

Свою вину жительница Сыктывкара не признала. Суд приговорил её к 3,5 годам в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Сыктывкаре мать и сын с кулаками набросились на судебного пристава

Родственники сядут на скамью подсудимых (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU