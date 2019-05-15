Риэлтор из Сыктывкара простила себе долги на 41 миллион рублей
Сыктывкарский городской суд признал 35-летнюю местную жительницу виновной в мошенничестве в особо крупном размере. Женщина не вернула своим кредиторам 41 миллион рублей.
Три года сыктывкарка, работавшая риэлтором, после продажи квартир занимала у своих клиентов крупные суммы денег. Чтобы усыпить бдительность людей, она выдавала им расписки или составляла договоры займа. Первое время хитрый риэлтор выплачивала часть долга, после — переставала это делать. В итоге, обманутыми остались 17 человек, у которых она выманила больше 41 миллиона рублей.
Свою вину жительница Сыктывкара не признала. Суд приговорил её к 3,5 годам в исправительной колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.
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ИСТОЧНИК KP.RU