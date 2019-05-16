2019-05-16T09:03:10+03:00
Происшествия

В Коми гендиректор ООО "задолжал" по зарплате 60 тысяч рублей

У руководителя была реальная возможность оплачивать труд работников
Алиса КОЗЛОВА
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Фото: Руководитель ООО признал вину и возместил работникам ущербФото: Руководитель ООО признал вину и возместил работникам ущербФото: Ольга СОЛОВЕЙ
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В Коми предстанет перед судом генеральный директор ООО "Монтаж-Логистик", подозреваемый в невыплате заработной платы. Руководитель общества "задолжал" сотрудникам 60 тысяч рублей.

По данным следствия, в период с декабря 2017 года по июнь 2018 года фигурантом свыше двух месяцев не выплачивалась заработная плата и иные установленные выплаты двум работникам, в результате чего перед ними образовалась задолженность на общую сумму более 60 тысяч рублей. При этом у директора была реальная возможность своевременно произвести выплаты, однако имевшиеся денежные средства расходовались на иные цели.

В ходе предварительного расследования фигурант полностью возместил причиненный работникам ущерб.

С учетом данных обстоятельств и заявления подозреваемого, в соответствии с требованиями закона уголовное дело направлено в суд для назначения фигуранту меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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