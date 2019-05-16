Бюджет Сыктывкара вырос на 800 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 10:43 2019-05-16T10:56:26+03:00

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В мэрии Сыктывкара публично отчитались об исполнении городского бюджета за 2018 год. По словам начальника департамента финансов Елены Волкомуровой, он вырос на 800 миллионов рублей за счет повышения зарплат работников госучреждений и доведения размера выплат до уровня МРОТ.

Так, среднемесячная заработная плата составила 49 090 рублей, что на 10,9 процентов больше, чем в 2017 году. В муниципальную казну поступило 7 677, 5 миллионов рублей. Было израсходовано 7 699,7 миллионов рублей. Эти деньги пошли на финансирование социально-культурной сферы, образования, физической культуры и спорта. Для реконструкции дорожной инфраструктуры, обеспечения жильем детей-сирот и создания групп в детских садах активно привлекались региональные и федеральные средства.

Несмотря на рост бюджета, у Сыктывкара все ещё остается долг в 850 миллионов рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU