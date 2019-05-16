Защитники Елены Шабаршиной не добились отвода психиатра для новой экспертизы

СЕГОДНЯ 13:09 2019-05-16T13:10:50+03:00

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Сыктывкарский городской суд отклонил ходатайство адвокатов Елены Шабаршиной об отзыве психиатра Александра Тупицына. Об этом "КП в Коми" сообщила Жанна Деменкова, представитель стороны защиты.

Напомним, ходатайство было связано с расхождениями в заключениях двух психолого-психиатрических экспертиз, которые проходила Шабаршина в отделении стационарной судебно-психиатрической экспертизы в клинике на Сысольском шоссе. Главным врачом отделения является Александр Тупицын.

- Заключения противоречат друг другу: в первом было сказано, что у Елены Викторовны есть легкие психические отклонения, а во втором она признавалась абсолютно здоровым человеком. Именно поэтому у нас есть основания не доверять господину Тупицыну, - объяснила свою позицию представитель стороны защиты Жанна Деменкова.

Вчера в больнице в закрытом режиме прошло заседание Сыктывкарского горсуда. Судья Виктор Зверев отклонил ходатайство адвокатов.

Напомним, Елена Шабаршина подозревается в получении взяток. Следствие предполагает, что с января 2007 года по август 2015 года Шабаршина получала систематически (как правило, ежемесячно) через посредников примерно по 60 тысяч рублей. Деньги ей передавал Алексей Чернов (экс-заместитель Главы Коми, а ныне фигурант "дела Гайзера"). Взамен фигурантка передавала данные о ходе избирательных кампаний, поступающих жалобах на кандидатов, предварительных итогах голосования и не так далее. Суммарный размер инкриминируемой ей взятки составил 6 миллионов 680 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU