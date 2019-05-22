2019-05-22T09:54:23+03:00
Общество

В Коми именем министра назовут вершину горы

Это будет пик Герасимова
Алиса КОЗЛОВА
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Экспедиция к будущему пику Герасимова пройдет нынешним летомЭкспедиция к будущему пику Герасимова пройдет нынешним летомФото: Анастасия МАШКАЛЕВА
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В Коми увековечат память о министре промышленности Николае Герасимове. В честь известного политического деятеля назовут горный пик высотой 1 тысяча 70 метров. Экспедиция к пока еще безымянной горе пройдет нынешним летом по инициативе Республиканского центра детско-юношеского спорта и туризма.

Будущий пик Герасимова расположен в западном округе водораздельного хребта Уральских гор.

- Николай Николаевич работал там, будучи геологом. В этих местах он начинал свою профессиональную деятельность, - объяснил выбор памятного места Александр Просужих, директор центра.

Экспедиция пройдет в рамках ежегодного туристического фестиваля "Полярный Урал". Альпинисты поднимутся на вершину и установят там памятную плиту с именем Николая Герасимова. Уже сейчас об участии в походе заявили 80 человек.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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