В Печоре мошенник выманил у горожанина деньги, пообещав высокооплачиваемую работу
В Печоре мужчина лишился 15 тысяч рублей, клюнув на приманку с перспективной работой.
Потерпевший познакомился на улице с мужчиной, который в ходе общения предложил свою помощь в трудоустройстве на нефтеперерабатывающее предприятие. За оказание содействия новый знакомый попросил у печорца 15 тысяч рублей. Потерпевший, не подозревая подвоха, передал указанную сумму посреднику. В условленный срок он должен был связаться с жителем Печоры и сообщить, когда и на каких условиях он будет принят на работу. Однако больше, чем пустое обещание от едва знакомого человека, заявитель не получил и вынужден был обратиться в полицию.
По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Об этом сообщает МВД по Коми.
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ИСТОЧНИК KP.RU