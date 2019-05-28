2019-05-28T09:07:38+03:00
Общество

В Печоре мошенник выманил у горожанина деньги, пообещав высокооплачиваемую работу

Мужчина отдал аферисту 15 тысяч рублей
Алиса КОЗЛОВА
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В Печоре мужчина лишился 15 тысяч рублей, клюнув на приманку с перспективной работой.

Потерпевший познакомился на улице с мужчиной, который в ходе общения предложил свою помощь в трудоустройстве на нефтеперерабатывающее предприятие. За оказание содействия новый знакомый попросил у печорца 15 тысяч рублей. Потерпевший, не подозревая подвоха, передал указанную сумму посреднику. В условленный срок он должен был связаться с жителем Печоры и сообщить, когда и на каких условиях он будет принят на работу. Однако больше, чем пустое обещание от едва знакомого человека, заявитель не получил и вынужден был обратиться в полицию.

По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Об этом сообщает МВД по Коми.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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