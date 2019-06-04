2019-06-04T14:54:28+03:00
Происшествия

Бывшему директору САТП №1 Александру Рукавишникову продлен домашний арест

Расследование дела продолжается
Алиса КОЗЛОВА
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Александр Рукавишников уже почти год находится под уголовным преследованием.Александр Рукавишников уже почти год находится под уголовным преследованием.Фото: Анастасия МАШКАЛЕВА
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Сегодня Сыктывкарский городской суд продлил на два месяца домашний арест для Александра Рукавишникова, бывшего директора транспорного предприятия САТП №1.

Напомним, Александр Рукавишников — фигурант дела о коммерческом подкупе. УФСБ выяснило, что директор автотранспортного предприятия два года получал незаконные денежные вознаграждения от индивидуального предпринимателя за то, что заключал с ним договоры на оказание ремонтных услуг. За это время он получил не менее 6 млн рублей.

Александр Рукавишников находится под следствием с августа 2018 года. Почти год он находился в верхнечовском СИЗО №1, а в апреле текущего года подозреваемый переведен под домашний арест.

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Сыктывкарский суд избрал меру пресечения директору Сыктывкарского автотранспортного предприятия №1 Александру Рукавишникову. Заседание состоялось сегодня, 4 августа. Рукавишникова арестовали на два месяца. Он пробудет в СИЗО до 2 октября (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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