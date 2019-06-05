2019-06-05T15:52:15+03:00
Общество

Штормовое предупреждение: на юг Коми вновь придут грозы с градом

Ожидаются резкие порывы ветра
Алиса КОЗЛОВА
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Последствия грозы в Сыктывкаре.Последствия грозы в Сыктывкаре.
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Для южных территорий Коми вновь объявлено штормовое предупреждение. Центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми сообщает, что в ближайший час с сохранением до часа ночи 6 июня в южных районах республики ожидаются грозы, местами с ливнями, градом и усилением юго-западного, западного ветра порывами до 13-18 м/с.

Напомним, на прошлой неделе в Сыктывкаре прошла буря. Из-за ливня в городе образовались глубокие лужи, в которых глохли автомобили. Гроза сопровождалась градом, с неба падали льдины величиной с куриное яйцо.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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