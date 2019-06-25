2019-06-25T09:02:05+03:00
Общество

Сергей Орлов назначен "и.о." представителя Коми в Северо-Западном регионе России

Он занял пост безвременно ушедшего Константина Сапрыкина
Алиса КОЗЛОВА
Поделиться:
Фото: www.rkomi.ruФото: www.rkomi.ru
Изменить размер текста:

Глава Коми подписал распоряжение, согласно которому Сергей Орлов назначен исполняющим обязанности представителя Республики Коми в Северо-Западном регионе России. Ранее Сергей Орлов занимал должность Первого заместителя Представителя Республики Коми в Северо-Западном регионе, сообщается на официальном сайте региона.

Ранее должность представителя Коми в СЗФО занимал Константин Сапрыкин. Но в связи с безвременной кончиной место стало вакантным.

Напомним, Константин Сапрыкин ушел из жизни 23 июня в Санкт-Петербурге.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Санкт-Петербурге скончался представитель Коми на Северо-Западе Константин Сапрыкин

Глава республики выразил соболезнования его родным и близким (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ухте в попытке спасти дачу соседей от преступников погиб известный блогер
В Коми люди спасли задыхающуюся утку из рыбацких сетей
Следователи проверяют факты насилия в семье ухтинки, которая сбежала из дома
Что потратишь – вернется: у МегаФона появился 100% кэшбэк
В Воркуте ревнивец сжег автомобиль друга, который оказывал знаки внимания его жене
Михаил Порядин официально стал первым вице-премьером правительства Коми
На неделе в Коми похолодает
В Санкт-Петербурге скончался представитель Коми на Северо-Западе Константин Сапрыкин
СК возбудил дело после травмирования ребенка на площадке в Ухте
В Сыктывкаре застрявший мусоровоз заблокировал скорую помощь с пациентом и несколько авто
Под Усинском пьяный водитель вылетел в кювет
В СМИ сообщают,что пропавшую в мае девочку из Ухты нашли в Москве
В Печоре горела квартира: ее потушили за полчаса
В Сыктывкаре ищут очевидцев трех ДТП
В Сыктывкаре ищут пропавшую 70-летнюю пенсионерку
Спортсменка из Коми установила мировой рекорд по стрельбе из арбалета
В Коми объявили штормовое предупреждение
В Усть-Куломском районе добровольцы тушили горящий дом
В Сыктывкаре столкнулись три авто: пострадала женщина
Жители Ижемского района вытянули корову из навоза
Фантастические твари из канализации: житель Печоры сообщил о мокрицах в водопроводной воде