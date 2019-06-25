Сергей Орлов назначен "и.о." представителя Коми в Северо-Западном регионе России
Глава Коми подписал распоряжение, согласно которому Сергей Орлов назначен исполняющим обязанности представителя Республики Коми в Северо-Западном регионе России. Ранее Сергей Орлов занимал должность Первого заместителя Представителя Республики Коми в Северо-Западном регионе, сообщается на официальном сайте региона.
Ранее должность представителя Коми в СЗФО занимал Константин Сапрыкин. Но в связи с безвременной кончиной место стало вакантным.
Напомним, Константин Сапрыкин ушел из жизни 23 июня в Санкт-Петербурге.
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