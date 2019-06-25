В Коми люди спасли задыхающуюся утку из рыбацких сетей

СЕГОДНЯ 13:56 2019-06-25T14:05:00+03:00

Если бы не помощь местных жителей, то птица бы задохнулась

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В Удорском районе Коми неравнодушные местные жители вызволили из сетей самку утки. Если бы не помощь людей, то птица бы задохнулась.

11 июня Николай Яров вместе с девушкой плыли на лодке в местечко «Мича чой», а по пути рыбачили. Они заехали в курью, и увидели барахтающееся существо. Подплыв ближе они убедились, что это запутавшаяся в сетях самка хохлатой чернети — птицы семейства утиных.

- Я достал нож, разрезал сеть, вызволил утку. Мы сделали фотографию с птицей на память, а после выпустили ее, - рассказывает Николай.

Кстати, совсем недавно мы писали, как жители небольшой деревни Муфтюга Удорского района Коми спасли лебедя, который запутался в сетях. Благородная птица совсем не сопротивлялась, как будто чувствуя, что неравнодушные люди хотят ей помочь.

Фото из архива Николая Ярова

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ИСТОЧНИК KP.RU