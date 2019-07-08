В Коми предстанет перед судом 67-летний пенсионер, обвиняемый в смертельном ДТП
В Коми начнется суд над 67-летним жителем Московской области. Следствие предполагает, что по вине мужчины в ДТП погиб человек. Авария произошла в феврале 2019 года.
Происшествие случилось в Прилузском районе на федеральной трассе «Вятка». Житель Московской области находился за рулем Nissan X-Trail. Он выехал на полосу встречного движения, где левой стороной своего транспортного средства столкнулся со стоявшим на обочине автомобилем, а также совершил наезд на 28-летнего мужчину, который осматривал этот автомобиль. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия.
Вину в содеянном житель Московской области не признал. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Прилузский районный суд Республики Коми. Об этом сообщает прокуратура Коми.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Смертельное ДТП в Ижемском районе: появились фото и видео
Авария унесла жизни сотрудника уголовного розыска УМВД Сыктывкара Кирилла Чуркина и его пятилетней дочери (подробности)
ИСТОЧНИК KP.RU