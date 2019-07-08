2019-07-08T10:02:31+03:00
Происшествия

В Коми предстанет перед судом 67-летний пенсионер, обвиняемый в смертельном ДТП

Его автомобиль случайно наехал на мужчину, который находился на обочине дороги
Алиса КОЗЛОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Коми начнется суд над 67-летним жителем Московской области. Следствие предполагает, что по вине мужчины в ДТП погиб человек. Авария произошла в феврале 2019 года.

Происшествие случилось в Прилузском районе на федеральной трассе «Вятка». Житель Московской области находился за рулем Nissan X-Trail. Он выехал на полосу встречного движения, где левой стороной своего транспортного средства столкнулся со стоявшим на обочине автомобилем, а также совершил наезд на 28-летнего мужчину, который осматривал этот автомобиль. От полученных телесных повреждений пострадавший скончался на месте происшествия.

Вину в содеянном житель Московской области не признал. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Прилузский районный суд Республики Коми. Об этом сообщает прокуратура Коми.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Смертельное ДТП в Ижемском районе: появились фото и видео

Авария унесла жизни сотрудника уголовного розыска УМВД Сыктывкара Кирилла Чуркина и его пятилетней дочери (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
«Кибервызов»: «Ростелеком» предлагает студентам подняться на новый уровень
"Действия Василия Анатольевича неверно квалифицируются," - защитники Гончаренко обжалуют приговор
На неделе Коми вновь накроют дожди
В Ижемском районе бык нападал на людей
У троих жителей Коми украли почти полтора миллиона при покупке снегоходов
Сыктывкарский пловец занял второе место на первенстве Европы
В Сыктывкаре назвали 10 самых опасных участков дорог
В сыктывкарской Сосновой поляне появятся дороги и освещение
Суд не разрешил властям Сыктывкара выселить людей из аварийного жилья
В Троицко-Печорском районе женщина хотела продать дом и лишилась 40 тысяч
В Сыктывкаре на неделю перекрыли улицу Станционную
Первые выходные июля в Коми будут холодными и дождливыми
Экс-руководителю Корткеросского района Василию Гончаренко перенесли оглашение приговора
Пловец из Коми Николай Зуев занял второе место на чемпионате Европы