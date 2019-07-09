2019-07-09T17:59:45+03:00
Общество

В Сыктывкаре в Мичуринском парке появятся мост и габионы

В городе успешно реализуется федеральная программа
Алиса КОЗЛОВА
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Фото: управление информацией и организационной работы администрации МО ГО "Сыктывкар".Фото: управление информацией и организационной работы администрации МО ГО "Сыктывкар".
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В столице Коми продолжается реализация федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», в рамках которой планируется отремонтировать 24 двора и 10 общественных территорий.

При благоустройстве дворовых территорий предусмотрен минимальный перечень работ: будет выполнен ремонт дворового проезда, по нескольким адресам будет произведена замена светильников на энергосберегающие, установят новые опоры со светильниками, скамейки и урны. По дополнительному перечню работ во дворе дома №125 по улице Тентюковской будет установлена детская игровая площадка.

В настоящее время в Эжвинском районе завершаются ремонтные работы во дворах. Поставка и установка скамеек и урн планируется к 15 июля этого года.

Кроме дворов в этом году будут благоустроены общественные территории: Стефановская площадь, парк им. Мичурина, городской парк «Строитель». На Стефановской площади уже завершены работы по обустройству подходов к фонтанам, проведена пробная пуско-наладка. Также там будет установлено восемь вазонов (цветочниц).

В парке им. Мичурина появится декоративный мост, сейчас ведутся организационные работы. Кроме этого, на территории парка установят габионы. В городском парке «Строитель» в настоящее время готовится место под детскую площадку и площадку для выгула собак. Впоследствии там будут обустроены велосипедные дорожки, «карманы» со скамьями для отдыха населения и урны, обустроено освещение и появятся зеленые насаждения.

Об этом сообщает администрация МО ГО "Сыктывкар".

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ИСТОЧНИК KP.RU

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