2019-07-11T14:19:27+03:00
Общество

"Война - не игра!" - жители Воркуты комментируют появление детской площадки в стиле милитари

Стилизованные под военную технику горки и качели установлены возле парка Победы
Алиса КОЗЛОВА
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Фото: личная страница Игоря Гурьева в соцсети "ВКонтакте"Фото: личная страница Игоря Гурьева в соцсети "ВКонтакте"Фото: vk.com
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Воркута преображается. Благодаря федеральной программа "Комфортная городская среда" возле парка Победы недавно началось обустройство детской игровой площадки. И все бы ничего, но качели и горки выполнены в стиле милитари. У горожан военный дизайн игрового оборудования вызвал неоднозначную реакцию.

- Военная тематика и детская площадка — вещи плохо совместимые. Затея диковатая и неуместная, вроде ромашковой елки или надгробий на выпускной. Не думаю, что это как-то повредит, но это странно, - высказал свое мнение в соцсети «ВКонтакте» Евгений Завьялов.

- Понятно, что мальчишки ассоциируются с танчиками и пистолетами, но война — не игра! Пусть лучше занимаются спортом на тренажерах и волейбольных площадках, — считает некая Kate April.

Противоположного мнения придерживается Дима Махов:

- Хорошая площадка. Нам бы такую, когда я был пацаном. Мы бы тогда не бегали по заброшенным домам и не прыгали по гаражам, - поддержал Дима Махов инициативу городских властей в группе "Подслушано Воркута".

На площадке пока установлена горка в виде танка, а в ближайшее время там появятся военный самолет с горкой и лестницами, вертолет с горкой, качели, украшенные танками, игровой комплекс, на панелях которого будет изображена военная техника.

- Площадка установлена возле парка Победы, поэтому выбирался дизайн, отражающий тему победы, тем более, что в парке уже стоят настоящие БТР и танки, - разъяснили "КП в Коми" в администрации Воркуты.

Представитель мэрии напомнил, что год назад в рамках федерального проекта рядом с парком Победы была оборудована спортивная площадка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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