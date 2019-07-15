В Сыктывкаре по требованию прокуратуры горожанам вернули деньги за вывоз мусора

15 Июль 10:41 2019-07-15T10:41:32+03:00

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В столице Коми прокуратура выявила факт начисления двойной платы за вывоз мусора. Дважды платили за ТКО собственники квартир, находящихся под управлением ТСН "Карьерная,10".

Установлено, что в нарушение требований законодательства для жителей многоквартирного жилого дома по ул. Карьерной, 10 товариществом услуга по вывозу твердых коммунальных отходов не была исключена из тарифа на содержание общего имущества собственников. При этом ООО "Ухтажилфонд" уверенно выставляло счета-квитанции за мусор с 1 ноября прошлого года. Проще говоря, граждане платили за одну и ту же услугу дважды.

После вмешательства прокуратуры товарищество собственников недвижимости провело перерасчет платы за вывоз мусора. Общая сумма средств, которую вернули жильцам, составляет 32 тысячи рублей.

Об этом сообщает прокуратура Коми.

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ИСТОЧНИК KP.RU