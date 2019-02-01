Как платить за мусор в Коми: ответы на часто задаваемые вопросы

У жителей Коми до сих пор остается много вопросов к работе регионального оператора по вывозу мусора "Ухтажилфонд". На самые часто задаемые из них ответила первый заместитель руководителя Cлужбы стройжилтехнадзора Коми Ольга Микушева.

- В социальных сетях распространяются бланки заявлений об отказе от услуг регионального оператора по обращению с ТКО. Возможно ли отказаться от услуг регионального оператора?

- От услуг регионального оператора отказаться нельзя. С 1 ноября 2018 года региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами ООО «Ухтажилфонд» приступил к оказанию услуг. И в соответствии с действующим законодательством он отвечает за весь комплекс работ по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Коми. Обращение с ТКО – это коммунальная услуга, которая рассчитывается исходя из количества проживающих граждан в жилом помещении и предъявляется с момента оказания услуг.

- Правомерно ли начисление платы за ТКО, если человек не заключил с региональным оператором никакого договора?

- Правомерно. Договор между потребителем и региональным оператором может быть заключен в письменной форме, либо путем совершения потребителем конклюдентных действий, свидетельствующих о его намерении потребить услугу, либо о ее фактическом потреблении. Таким образом, заключение между потребителем и региональным оператором договора в письменной форме необязательно. Если потребитель желает заключить такой договор, он может обратиться в адрес регионального оператора, а региональный оператор не вправе ему в этом отказать.

- Что делать тем, кто получил двойные счета за мусор – от управляющей компании или ТСЖ и от «Коми энергосбытовой компании» (услуга оператора по обращению с ТКО)? Куда обращаться по этому поводу?

- Если это произошло, жителям необходимо обратиться в организацию, допустившую неправомерное начисление платы. В случае управления дома управляющей организацией или ТСЖ, региональный оператор вправе предъявить плату за коммунальную услугу по обращению с ТБО жителям многоквартирного дома только в том случае, если собственники помещения на общем собрании приняли решение заключить с регоператором прямые договора. Если такого решения не принималось, плату за услугу по обращению с отходами должна предъявить управляющая компании или ТСЖ.

- Что делать, если пришли квитанции на оплату, в которых неверно указано количество проживающих в помещении?

- Если в квитанции отражены некорректные данные, влияющие на сумму платежа, потребитель должен обратиться в адрес регионального оператора или «Коми энергосбытовой компании», написать заявление о перерасчете и приложить копии документов, подтверждающих правильное начисление.

- Мусор не вывозится, а квитанции на оплату пришли. Почему мы должны платить за услуги, которые не оказываются?

- Если работа по обращению с твердыми коммунальными отходами «Ухтажилфондом» не организована, то и плата за данную услугу взиматься не должна. Жители должны обратиться в «Ухтажилфонд» с заявлением о перерасчете платы в связи с неоказанием услуг.

Обращение с ТКО в Коми. Часть 1..

- В соцсетях распространяется информация с призывом не оплачивать квитанции за услугу ТКО. Якобы, если хоть один раз оплатишь, то автоматически заключаешь договор с регоператором. Если не оплачиваешь, то и оснований для выставления квитанций нет. Это так?

- Нет. Договор между потребителем и региональным оператором считается заключенным не с момента оплаты услуги, а с момента ее фактического потребления.

- Что делать, если человек прописан в жилом помещении, но не проживает в нем? Можно ли не платить за ТКО?

- В этом случае отказ потребителя от оплаты коммунальной услуги по обращению с ТКО в одностороннем порядке не допускается. При временном отсутствии гражданина в занимаемом жилом помещении осуществляется перерасчет платы за указанную коммунальную услугу. Заявление о перерасчете может быть направлено в адрес «Ухтажилфонда» как до периода временного отсутствия, так и в течение 30 дней после данного периода. К заявлению нужно приложить любые документы, подтверждающие факт и период временного отсутствия гражданина в помещении.

- Почему приходят квитанции на оплату коммунальных услуг по обращению с ТКО, если в квартире никто не зарегистрирован? Правомерно ли это?

- Правомерно. При отсутствии постоянно и временно проживающих в жилом помещении, расчет размера оплаты за коммунальную услугу по обращению с ТКО осуществляется исходя из количества собственников такого помещения. Вместе с тем для решения вопроса о возможности перерасчета, необходимо обратиться в «Ухтажилфонд».

- Если в квартире проживает большее количество человек, чем зарегистрировано, как будет предъявляться плата за обращение с ТКО? Они не будут ее оплачивать?

- Если у исполнителя коммунальной услуги есть информация о том, что в жилом помещении проживает большее количество людей, чем зарегистрировано, он имеет право составить акт об установлении фактического проживания людей в данном жилом помещении. Указанный акт является основанием для начисления платы по данной коммунальной услуге исходя из количества человек фактически проживающих в помещении.

Обращение с ТКО в Коми. Часть 2..

- На кого и кому жаловаться, если мусор не вывозят?

- Необходимо обращаться в аварийную диспетчерскую службу «Ухтажилфонда». Если он не реагирует, то в государственную жилищную инспекцию по месту жительства.

- Крупногабаритный мусор граждане должны вывозить сами?

- Нет. Его должен вывозить регоператор по заявкам потребителей.

*** По материалам телеканала "Юрган"

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