В Сыктывкаре стартует осветительный сезон

СЕГОДНЯ 13:55 2019-07-18T14:00:56+03:00

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Несмотря на то, что на календаре середина лета, в Сыктывкаре со дня на день начнется осветительный сезон. Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте мэрии.

Согласно документу, осветительный сезон стартует в границах муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в субботу - 20 июля. Включение произведут силами муниципального предприятия «Жилкомсервис».

Кстати, в августе не улицах в вечернее время уже довольно темно. Но горожане ловят каждый момент слишком короткого лета и гуляют по столице Коми даже ночью. Кстати, по словам главного метеоролога Коми Олега Козела, август порадует теплом, температура будет выше климатической нормы, осадки останутся в средних значениях. Правда, сентябрь снова принесет дожди, осадков будет больше нормы.

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Ее планируют ввести в эксплуатацию уже через год (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU