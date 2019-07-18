В Сыктывкаре стартует осветительный сезон
Несмотря на то, что на календаре середина лета, в Сыктывкаре со дня на день начнется осветительный сезон. Соответствующее распоряжение опубликовали на сайте мэрии.
Согласно документу, осветительный сезон стартует в границах муниципального образования городского округа «Сыктывкар» в субботу - 20 июля. Включение произведут силами муниципального предприятия «Жилкомсервис».
Кстати, в августе не улицах в вечернее время уже довольно темно. Но горожане ловят каждый момент слишком короткого лета и гуляют по столице Коми даже ночью. Кстати, по словам главного метеоролога Коми Олега Козела, август порадует теплом, температура будет выше климатической нормы, осадки останутся в средних значениях. Правда, сентябрь снова принесет дожди, осадков будет больше нормы.
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Ее планируют ввести в эксплуатацию уже через год (подробности).
ИСТОЧНИК KP.RU