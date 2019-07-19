2019-07-19T16:05:00+03:00
Общество

Ситуация в Нившере: вода высокая, но эвакуировать людей не будут

Из-за обильных ливней в Корткеросском районе вода подступила к дворовым территориям
Наталия БЕШКАРЕВА
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В поселке Нившера из-за сильных ливней вода подступила к огородам и дворовым территориям. vk.com/nivscheraВ поселке Нившера из-за сильных ливней вода подступила к огородам и дворовым территориям. vk.com/nivschera
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В реке Нившера в Корткеросском районе Коми 19 июля продолжился подъем воды. Об этом сообщает Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по РК.

Из-за разрушительных ливней, прошедших в этом районе 15-16 июля, и подъема воды в реке в поселке Нившера началось подтопление придворовых территорий. В домах, расположенных рядом с поднявшейся водой, проживает 42 человека, из которых 9 детей. Подтопления самих домов нет, поэтому эвакуация населения не требуется.

Для контроля за ситуацией в поселке организовали мониторинг уровня воды в селе Нившера и установили вешку по нынешнему уровню воды. Ближайший гидропост, ведущий контроль за уровнем воды, находится ниже по течению в деревне Троицк. На месте подтопления в поселке Нившера работает группа местного пожарно-спасательного гарнизона.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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