В Усть-Куломском районе пенсии доставят с опозданием в Зимстан, Керчомъя и Нижний Воч

В Усть-Куломском районе в ряде населенных пунктах, оказавшихся в изоляции в связи с подтоплением и размытием дорог, местные жители не получили пенсию. Сигналы о задержке выплат поступали в редакцию "КП в Коми" из поселка Зимстана. Оказалось, что почтальоны не смогли донести пенсии также в Керчомъя и Нижний Воч.

Ситуацию по Зимстану держит на контроле отделение Пенсионного Фонда РФ по Коми. На сегодняшний день в поселке проживают 374 получателя пенсий и прочих социальных выплат, на 18 июля общий процент доставленных пенсий в Зимстане составляет 72,6%. На горячую линию ОПФР по Республике Коми не поступало звонков от жителей Усть-Куломского района.

Отметим, что доставка пенсий возложена на почтовую службу. В региональном УФПС "Комсомолке" подтвердили факт корректировки графика выплаты пенсий и социальных пособий. И это относится не только к Зимстану, но и Керчомъя и Нижнему Вочу. Сейчас руководство республиканского филиала "Почты России" рассматривает альтернативные способы доставки пенсий и соцвыплат.

В Зимстан и Керчомъя пенсии и пособия доставят автотранспортом с обменом по реке. Почтовики обещают осуществить выплаты до 20 июля. В Нижний Воч деньги будут доставлены машинами до 22 июля.

В остальных населенных пунктах Усть-Куломского района выплата пенсий и пособий осуществляется по графику.

Напомним, в ночь с 15 на 16 июля на Усть-Куломский район обрушилась гроза и мощнейший ливень. Уровень осадков составил от 35 до 50 мм. После разгула стихии в изоляции оказались 12 населенных пунктов - это поселки Тимшер, Лопъювад, Зимстан, село Нижний Воч, деревня Верхний Воч и села Керчомъя, Вольдино, Пузла, Деревянск, Аныб, Руч и Пожег. На данный момент транспортное сообщение между этими населенными пунктами либо полностью отсутствует, либо затруднено. 17 июля восстановлено автобусное сообщение по направлению Сыктывкар-Усть-Кулом. Глава Коми взял ситуацию в муниципалитете под личный контроль.

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