В Корткеросском районе смыло Аныбскую переправу

СЕГОДНЯ 16:50 2019-07-19T16:51:47+03:00

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Ливневые дожди смыли Аныбскую переправу в Корткеросском районе. На период половодья переправа не работает, сообщает официальный портал Республики Коми.

По словам врио руководителя администрации Корткеросского района Константина Сажина, сейчас на месте работают сотрудники обслуживающей организации, решается вопрос о перевозке транспорта и людей.

- Вода заливает подъездные пути. Пока она прибывает, сделать что-либо для организации заезда транспорта невозможно. Пути для транспорта находятся под водой. Надо спокойно ждать, когда всё вернётся на место, - это один-два дня. После этого – всё восстановится. А отсыпка вслепую не даст гарантии, что через час это не смоет водой. Я считаю, это неблагоразумно. Надо дождаться, когда вода вернётся в своё русло. Сейчас мы смотрим, сможем ли путём паромного сообщения организовать высадку и приём пассажиров на Усть-Куломской стороне, - прокомментировал Константин Сажин.

По словам руководителя муниципалитета, уровень воды невысокий, но если запустить катер для перевозки людей, то его осадка может и не позволить доехать до кромки берега. Между тем, сухопутное сообщение с большой землёй есть через село Деревянск в Усть-Куломском районе.

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ИСТОЧНИК KP.RU