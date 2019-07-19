Трагедия на железной дороге: 88-летняя бабушка погибла в машине, попавшей под поезд

СЕГОДНЯ 17:30 2019-07-19T17:44:08+03:00

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Сегодня в Усть-Вымском районе произошла трагедия на железнодорожном переезде: автомобиль выехал на пути под запрещающий сигнал светофора перед приближающимся грузовым поездом. Происшествие случилось в 13 часов 28 минут на перегоне «Разъезд 14 км» - Усть-Вымь участка Сыктывкар-Микунь Северной железной дороги.

Машинист локомотива увидел автомобиль, подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но из-за малого расстояния столкновение предотвратить не удалось. В результате аварии, погибла 88-летняя пассажирка автомобиля. В машине находились еще две женщины — 56 лет и 15 лет. В ДТП они пережили сильный шок, но серьезных травм не получили. Пострадавших доставили в Центральную районную больницу. По сведениям минздрава Коми, велика вероятность, что им не понадобиться госпитализация.

Локомотивная бригада не пострадала. Схода подвижного состава нет, железнодорожные пути не повреждены. На движение других поездов происшествие не повлияло, сообщает пресс-служба Северной железно дороги.

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ИСТОЧНИК KP.RU