Виновному в крушении грузового поезда в Керки грозит штраф до 300 тысяч рублей

23 Июль 08:42 2019-07-23T08:45:52+03:00

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По факту схода с рельсов 23 грузовых вагонов в районе железнодорожной станции Керки возбуждено уголовное дело. Следственный отдел на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорта СК РФ инициировано расследование по признакам преступления, предусмотренного ч.1.ст.263 УКРФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта). Данная статья предусматривает наказание в виде штрафа от 100 до 300 тысяч рублей, либо до 2 лет лишения свободы.

Напомним, 22 июля ночью в районе станции Керка, что под Сосногорском, сошли с рельсов 23 вагона грузового поезда «Воркута-Череповец». Авария произошла по причине размыва железнодорожного пути. Пострадавших нет. Пассажиров поездов, задержанных в связи с приостановкой движения, будут перевозить автобусами до станций Сосногорск и Ираель, откуда они смогут поездом добраться до места назначения.

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Пассажиры задержанных поездов снимают видео с места ЧП(подробности).

«Все пассажиры обеспечены горячим питанием и водой», - пресс-служба Северных железных дорог

Клиенты компании могут воспользоваться услугами автобусов(подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU