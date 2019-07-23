2019-07-23T12:42:57+03:00
Общество

В Усть-Куломском районе молния ударила в хлев и убила корову

Старожилы не помнят такого разгула стихии
Анастасия МАШКАЛЕВА
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Фото - Sergey StirlingФото - Sergey Stirling
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В деревне Скородум Усть-Куломского района Коми молния ударила в хлев: разряд попал в корову, животное погибло. Об этом пишут на паблике «Усть-Куломский район: новости, комментарии».

Подробности происшествия неизвестны. В администрации сельского поселения Помоздино, куда входит деревня Скородум, о судьбе коровы не знают ничего.

Напомним, что на прошлой неделе грозы в Усть-Куломском районе стали причиной грандиозного паводка: почти полсуток дождь стоял сплошной стеной. Были размыты и подтоплены многие грунтовые дороги. В изоляции оказались поселки Тимшер, Лопъювад, Зимстан, село Нижний Воч, деревня Верхний Воч и села Керчомъя, Вольдино, Пузла, Деревянск, Аныб, Руч и Пожег.

От «большой земли» были отрезаны 3 тысячи человек. К счастью, везде осталась сотовая связь и интернет, люди могли связаться с родственниками и, конечно же, излить гнев в соцсетях. Паблики Усть-Куломского района пестрили фотографиями разбитых дорог, полуразрушенных мостов и огромных луж на трассах. На отдельных затопленных отрезках вода стояла выше колен, люди могли перейти их только в броднях.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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