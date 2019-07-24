Движение поездов через станцию Керки восстановлено

СЕГОДНЯ 09:41 2019-07-24T09:41:16+03:00

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24 июля в 1.24 открыли движение поездов по одному пути станции Керки Северной железной дороги, сообщает пресс-служба компании.

- В течение 48 часов подняли вагоны, установили водопропускные трубы, возвели насыпи железной дороги, уложили рельсы на один путь. После проезда путеизмерительной техники и испытаний безопасности путь открыт для пропуска пассажирских и грузовых поездов. Железнодорожники продолжают работы по восстановлению второго и третьего путей станции Керки, в них задействованы более 250 человек. Все необходимые материалы доставлены к месту проведения работ, - сообщает источник.

В 2.20 (мск) по участку проследовал грузовой поезд. Готовились к отправлению пассажирские поезда Со станции Сосногорск: № 375 Москва – Воркута, № 210 Москва – Лабытнанги. Со станции Ираель: № 209 Лабытнанги – Москва, № 309 Воркута – Адлер. По последним данным, поезд № 210 уже прибыл в Лабытнанги.

- Пассажирские поезда проследуют специальным графиком для сокращения времени задержки в пути. Информацию о движении поездов пассажиры и встречающие могут узнать в Едином информационно-сервисном центре по телефону 8-800-775-00-00, также просим следить за объявлениями на вокзалах и остановочных пунктах, - добавили в пресс-службе Северной железной дороги.

Напомним, 22 июля ночью в районе станции Керка, что под Сосногорском, сошли с рельсов 23 вагона грузового поезда «Воркута-Череповец». Авария произошла по причине размыва железнодорожного пути. Пострадавших нет. Пассажиров поездов, задержанных в связи с приостановкой движения, будут перевозить автобусами до станций Сосногорск и Ираель, откуда они смогут поездом добраться до места назначения.

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Пассажиры задержанных поездов снимают видео с места ЧП (подробности).

«Все пассажиры обеспечены горячим питанием и водой», - пресс-служба Северных железных дорог

Клиенты компании могут воспользоваться услугами автобусов (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU