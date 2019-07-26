2019-07-26T09:50:10+03:00
Общество

Погода на выходные: в Коми повеет арктическим холодом

Таких резких скачков температуры не было уже 13 лет
Алиса КОЗЛОВА
Поделиться:
В Коми жара сменится дождливой и прохладной погодой.В Коми жара сменится дождливой и прохладной погодой.Фото: Алексей ФОКИН
Изменить размер текста:

В выходные дни погода будет меняться. На нашу территорию ожидается поступление арктического воздуха. В субботу заметно похолодает в северных и центральных районах — температура в дневные часы не превысит +10...+15С, в крайних южных районах воздух ещё может прогреться до +18С.

В воскресенье похолодание охватит всю территорию республики и такой температурный фон для этого периода будет в среднем на 8-10С ниже обычных значений.

По всей территории пройдут дожди разной интенсивности, в воскресенье днём в отдельных юго-восточных районах сильные.

Последний раз похолодание такой интенсивности в этот период лета наблюдалось в 2006 году, сообщает Коми ЦГМС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спешите на пляж! Лето в Коми погостит до выходных

В воскресенье температура воздуха повсеместно упадет до +10 (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Усть-Куломском районе восстановлено большинство дорог
Стела в центре Сыктывкара засияет голубым неоном за 1,3 млн рублей
Хозяин забрал отставшего от поезда пса из Салехарда, которого приютили сыктывкарцы
В центре Сыктывкара в ДТП пострадал пятилетний малыш
Стоматологическая клиника выплатила сыктывкарцу миллион рублей
В Коми назначили нового министра экономики
По восстановленному пути через станцию Керки уже проехали пять поездов
Движение поездов через станцию Керки восстановлено
Стало известно расписание авиарейсов в Печору и Инту, организованных в связи с аварией в Керки
В Усть-Куломском районе молния ударила в хлев и убила корову
На месте аварии на станции Керки подняли все вагоны с углем
Виновному в крушении грузового поезда в Керки грозит штраф до 300 тысяч рублей
Следственные органы о смерти депутата Алексея Чупрова: это не убийство
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в связи со сходом вагонов близ Керки
«Коми энергосбытовая компания» объяснила, почему важно вовремя передавать показания счетчиков.
Найден мертвым депутат Госсовета Коми Алексей Чупров
В Сыктывкаре «Лада» задним ходом сбила 81-летнюю пенсионерку