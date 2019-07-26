Погода на выходные: в Коми повеет арктическим холодом
В выходные дни погода будет меняться. На нашу территорию ожидается поступление арктического воздуха. В субботу заметно похолодает в северных и центральных районах — температура в дневные часы не превысит +10...+15С, в крайних южных районах воздух ещё может прогреться до +18С.
В воскресенье похолодание охватит всю территорию республики и такой температурный фон для этого периода будет в среднем на 8-10С ниже обычных значений.
По всей территории пройдут дожди разной интенсивности, в воскресенье днём в отдельных юго-восточных районах сильные.
Последний раз похолодание такой интенсивности в этот период лета наблюдалось в 2006 году, сообщает Коми ЦГМС.
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ИСТОЧНИК KP.RU