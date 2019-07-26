Погода на выходные: в Коми повеет арктическим холодом

СЕГОДНЯ 09:43 2019-07-26T09:50:10+03:00

Таких резких скачков температуры не было уже 13 лет

Изменить размер текста: A A

В выходные дни погода будет меняться. На нашу территорию ожидается поступление арктического воздуха. В субботу заметно похолодает в северных и центральных районах — температура в дневные часы не превысит +10...+15С, в крайних южных районах воздух ещё может прогреться до +18С.

В воскресенье похолодание охватит всю территорию республики и такой температурный фон для этого периода будет в среднем на 8-10С ниже обычных значений.

По всей территории пройдут дожди разной интенсивности, в воскресенье днём в отдельных юго-восточных районах сильные.

Последний раз похолодание такой интенсивности в этот период лета наблюдалось в 2006 году, сообщает Коми ЦГМС.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Спешите на пляж! Лето в Коми погостит до выходных

В воскресенье температура воздуха повсеместно упадет до +10 (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU