Три района Коми объявили временно опасными из-за падения частей ракеты «Союз-2»
30 июля с космодрома «Плесецк» запустят ракетоноситель «Союз — 2». Части ракеты могут приземлиться в трех районах Коми, которые объявляются временно опасными, сообщает Минприроды Коми.
Предполагаемые районы падения частей ракеты - «Вашка» (Удорский район) и «Железнодорожный» (Княжпогостский и Корткеросский район). 26 июля специалисты провели аэровизуальное обследование этих территорий, людей в этих районах они не обнаружили.
После запуска ракетоносителя территории предполагаемого падения частей «Союз-2» еще раз обследуют, чтобы установить месторасположение космического мусора. Как мы писали ранее, части ракет будут вывозиться с территории Коми. Работу по поиску и очистке районов падения отделяющихся частей «Союз-2» выполнит акционерное общество «Военно - промышленная корпорация «Научно-производственное объединение машиностроения». Маршруты движения техники специалистов будут согласовываться с лесничеством, где будет проходить эвакуация обломков обтекателя.
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ИСТОЧНИК KP.RU