9 животрепещущих вопросов о падении космического мусора в Коми: отвечает Минприроды

На прошлой неделе стало известно, что в Коми расширяется зона падения обломков ракет-носителей, запускаемых с космодрома Плесецк. К списку муниципалитетов, где космический мусор падает с 50-х годов, в этом году добавятся еще два района - Усть-Куломский и Троицко-Печорский районы.

Местным жителям на специальных общественных слушаниях рассказали, стоит ли опасаться за экологию родных лесов. Несмотря на уверения специалистов, что опасности падения частей ракет не представляют, люди скептически отнеслись к полученной информации. «У нас есть право больше не верить», - говорят местные жители.

Между тем, мы собрали все животрепещущие вопросы о падении частей ракет и попросили ответить на них Министерство природы и охраны окружающей среды Коми. Если кратко, экологической опасности бояться не стоит. Космический мусор будет вовремя утилизироваться и вывозиться с территории Коми.

1. Существует ли химическая и радиационная опасность после падения частей ракет?

- Предполагается только физическое воздействие, то есть химическое или радиационное воздействие отсутствует. Физическое воздействие - это нарушение древесного и почвенного покрова, а также сейсмологическое землетрясение (максимальное расстояние на котором будет ощущаться малейшее землетрясение - 270 метров от места падения головного обтекателя).

2. Известен ли вес обломков ракет?

- Вес одной части головного обтекателя составляет примерно 1500 кг. Он представляет собой конусообразную часть корпуса ракеты-носителя, сплав металла и пластика, размерами 11 м на 4-5 м.

3. Почему расширилась зона падения обломков космического мусора?

- Выделение нового района падения в Усть-Куломском и Троицко-Печорском муниципальных районах, связано с изменениями, внесенными в конструкцию ракеты-носителя «Союз-2» и увеличением его веса. Соответственно, изменяется и его траектория.

4. Будут ли части ракет после нововведения меньше падать в других частях Коми?

- Предположительно, с введением нового района падения должна уменьшиться нагрузка на район падения ракет-носителей «Союз-2» «Железнодорожный», расположенный на границе Корткеросского и Княжпогостского районов.

5. Будет ли космический мусор вывозиться и утилизироваться с территории Коми?

- Акционерному обществу «Военно - промышленная корпорация «Научно-производственное объединение машиностроения» поручены работы по поиску и очистке районов падения отделяющихся частей «Союз-2» при запусках с космодрома Плесецк. Работы по эвакуации пройдут сразу после пуска ракеты-носителя. Маршруты движения техники специалистов будут согласовываться с лесничеством, где будет проходить эвакуация обломков обтекателя.

6. Ранее сообщалось, что людям рекомендовали не посещать зону падения в течение недели. С чем эти ограничения были связаны? Сейчас будут ограничения?

- Правительство РК, администрация муниципальных образований через средства массовой информации информирует население о конкретной дате нежелательного посещения лесного участка, попадающего в район падения отделяющихся частей ракет. Перед проведением пуска специальный вертолет облетает территорию района падения частей ракет, чтобы эвакуировать находящихся там людей. Ограничения на посещение лесных угольев вводятся, чтобы предотвратить возможности несчастного случая, связанного с падением обтекателей.

7. Существует ли возможность нештатной ситуации?

- При возникновении нештатной ситуации падения обломков частей ракеты в этом районе не предполагается.

8. Какая техника будет применяться при эвакуации обломков ракеты?

- Предполагается использование колесных вездеходов.

9. Будет ли проводиться мониторинг окружающей среды?

- Лабораторный отбор проб и исследования планируется проводить после каждого пуска ракет-носителей «Союз-2» с последующим предоставлением отчетов в администрацию МО МР «Усть-Куломский» и «Троицко-Печорский».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Охотники за космическим мусором: в Коми из ступней ракет, запускаемых с Плесецка, делают лодки и сани Некоторым жителям Усть-Цилемского и Удорского районов такое хобби стоило жизни (подробности).