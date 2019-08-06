Следствие проводит проверку по факту трагедии на Вычегде в Усть-Неме

6 Авг. 15:54 2019-08-06T15:54:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Следственные органы инициировали доследственную проверку по факту несчастного случая с двумя мальчиками из села Усть-Нем Усть-Куломского района.

Трагедия произошла сегодня утром. Как сообщает Следственный комитет Коми, трое несовершеннолетних братьев отправились на рыбалку на реке Вычегде. В какой-то момент в воду упал трехлетний ребенок, к нему на спасение кинулся 12-летний брат. Но сильным течением детей быстро отнесло далеко от берега. Оказавшись в холодной воде, братья начали тонуть - спастись им не удалось.

В рамках проверки проведен осмотр места происшествия, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Принимаются меры по поиску тел несовершеннолетних. По итогам проверки в установленные сроки будет принято процессуальное решение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Трагедия в Усть-Неме: в Вычегде на глазах людей утонули 3-летний малыш и 14-летний подросток

Об этом сообщает источник, близкий к ситуации (подробности)

В Усть-Куломском районе ведутся поиски утонувших мальчиков: дети упали в воду во время рыбалки

Трагедия произошла вблизи поселка Югыдяг (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU