2019-08-06T15:54:48+03:00
Общество

Следствие проводит проверку по факту трагедии на Вычегде в Усть-Неме

Двое мальчиков утонули на рыбалке
Алиса КОЗЛОВА
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Следственные органы инициировали доследственную проверку по факту несчастного случая с двумя мальчиками из села Усть-Нем Усть-Куломского района.

Трагедия произошла сегодня утром. Как сообщает Следственный комитет Коми, трое несовершеннолетних братьев отправились на рыбалку на реке Вычегде. В какой-то момент в воду упал трехлетний ребенок, к нему на спасение кинулся 12-летний брат. Но сильным течением детей быстро отнесло далеко от берега. Оказавшись в холодной воде, братья начали тонуть - спастись им не удалось.

В рамках проверки проведен осмотр места происшествия, устанавливаются причины и обстоятельства произошедшего. Принимаются меры по поиску тел несовершеннолетних. По итогам проверки в установленные сроки будет принято процессуальное решение.

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Трагедия произошла вблизи поселка Югыдяг (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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