«Это лето войдет в историю как экстремальное»: синоптики Коми об ужасах погоды и прогнозах на будущее

СЕГОДНЯ 14:25 2019-08-08T16:45:15+03:00

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«А надоела уже вода, ага? Та-дам... Прогноз на выходные. Похолодание», - пишет неофициальный паблик Коми ЦГМС. Поводов для радости действительно не много: низкая температура, заморозки и ветра ждут жителей Коми в ближайшие выходные.

- Можно уже с уверенностью сказать, что это лето войдет в историю как экстремальное. Анализ последних 50 лет показал, что такое длительное сочетание дождливой и холодной погоды на большей части территории наблюдается впервые. Почти во всех районах зафиксировано опасное природное агрометеорологическое явление - переувлажнение почвы. Повышенное содержание влаги в почве сорвало кормозаготовительные работы, - говорит начальник отдела гидрометеорологических прогнозов Коми ЦГМС Ольга Козак

В ближайшие дни дожди прекратятся, но ожидаются заморозки. В выходные дни небольшие, местами умеренные дожди пройдут на крайнем северо-востоке и на крайнем юге и юго-востоке под влиянием циклона, смещающегося с центральных районов России.

- Температурный фон все также будет ниже нормы на 4-6С. В северных и центральных районах в ночные часы ожидается 1...4С, в ночь на субботу в северо-западных районах, в ночь на воскресенье и в центральных местами возможно понижение до 0...-2С. Дневная температура составит всего 6...11С. В южных районах из-за облачной погоды по ночам прогнозируется от 4С до 9С, днем — от 11 до 16С, - подытожила Ольга Федоровна.

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«Есть ощущение, что дождю у нас понравилось», - пишет неофициальный паблик Коми ЦГМС (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU