В Воркуте угонщик "позаимствовал" МАН работодателя и угодил в кювет
В Воркуте работник организации угнал автомобиль "МАН-78703" и угодил с машиной в кювет. Полиция города возбудила уголовное дело, угонщику грозит до 5 лет лишения свободы.
Правоохранители выяснили обстоятельства произошедшего. Оказалось, водитель большегрузной техники отлучился, оставив ключи в замке зажигания. В это время, другой работник организации, воспользовавшись ситуацией, сел за руль и уехал. Однако угонщик не справился с управлением, в результате чего грузовик съехал в кювет и опрокинулся.
Злоумышленник был задержан. Он признался в содеянном, пояснив, что машину взял только для того, чтобы съездить в магазин.
Об этом сообщает МВД по Коми.
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ИСТОЧНИК KP.RU