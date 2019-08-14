Все пляжи и места отдыха у воды в Коми закрыты

14 Авг. 16:03 2019-08-14T16:09:31+03:00

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В Коми закрылись последние пляжи и места отдыха у воды. Всего в купальный сезон функционировало 3 пляжа и 51 место массового отдыха у воды.

За купальный сезон сотрудниками государственной инспекции по маломерным судам (ГИМС) выписано 9 предписаний собственникам пляжей и мест массового отдыха по выявленным нарушениям при эксплуатации пляжей. Гибели людей на официально оборудованных пляжах и местах отдыха у воды не допущено.

Инспектора ГИМС предупреждают об опасности купания на закрытых пляжах. Основные причины не принимать водные процедуры - отсутствие спасательных постов, медицинской помощи, в случае беды придти на помощь будет некому. Купание в условиях низкой температуры воды может стать причиной трагедии.

Несмотря на окончание купального сезона и закрытие пляжей, инспекторы ГИМС продолжают свою работу по патрулированию водоемов республики и выявлению нарушителей правил плавания и правил безопасности.

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ИСТОЧНИК KP.RU