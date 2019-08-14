В Коми хотят оплатить проезд на общественном транспорте не только детям, но и студентам

14 Авг. 17:21 2019-08-14T17:21:43+03:00

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По итогам общественных обсуждений законопроект в поддержку семей в Республике Коми дополнили рядом предложений. В частности, пособие на оплату проезда в общественном транспорте предложено выдавать не только детям-школьникам до 18 лет, но и молодым людям до 23 лет, обучающихся по очной форме обучения в любом образовательной организации на территории Коми. Эта инициатива касается детей из многодетных семей. По предварительным расчетам, такую поддержку смогут получить около 4500 человек.

Также на обсуждении предложили увеличить расходы на организацию детского летнего отдыха. В следующем году на развитие этого направления выделят дополнительно более 100 миллионов рублей.

Напомним, что в Коми разрабатывают законопроект, направленный на поддержку семей. Закон должен вступить в силу 1 января 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU