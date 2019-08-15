Медведя-нелегала Прошу отправят из Эстонии в Коми для реабилитации

СЕГОДНЯ 11:07 2019-08-15T11:07:46+03:00

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Вчера ночью в Валгаском уезде поймали медведя Прошу, который перебрался через границу из Псковской области вместе с сестрой Полей. Ранее медвежата воспитывались в Центре спасения медвежат-сирот. Сейчас Проша находится в Таллиннском зоопарке. Выпустят нелегального мигранта в лесах Коми. Об этом сообщает ERR.

Проша и Поля осиротели в ходе лесозаготовочных работ. Их воспитывали в Центре спасения по специальной методике. Реабилитация предусматривала минимальный контакт с людьми. В 2017 году перевоспитанных брата с сестрой выпустили на волю. До «побега» их никто не видел, поэтому точная причина пересечения границы неизвестна. Возможно, косолапых спугнул большой медведь, поэтому Поля и Проша отправились в Эстонию и вышли к людям.

Поля пропала в лесах, а для поимки Проши организовали поисковую операцию. Его нашли в деревне Кулли:

– Он забирался в жилые помещения. Несколько дней назад забрался на хутор и перевернул банку с краской, забирался в охотничьи домики, переворачивал там вещи. Такое чувство, что речь идет о бывшем цирковом животном, его умения восхищают, – рассказал глава бюро Департамента окружающей среды Аймар Ракко.

Поймали беглеца, сделав усыпляющий укол. Сейчас он находится в Таллинском зоопарке:

— Медведь прибыл сюда сегодня утром на трейлере в специальной клетке. Мы поместили его в карантин. Он там должен находиться некоторое время, посетителям мы его показывать не можем и в дальнейшем переправим его в Россию, – сказал куратор коллекции Таллиннского зоопарка Тынис Тасане.

Сотрудники российского Центра спасения медвежат, воспитавшие косолапого, считают, что Прошу можно повторно реабилитировать. Для этого важно подготовить все документы для транспортировки зверя до зимы, чтобы в спячку зверь ушел уже в дикой природе, вдали от людей. И весной проснется уже дикий зверь, который не пойдет к людям.

— В Эстонии очень густонаселенная территория, поэтому медведю проще выйти к людям. У нас есть обширные территории в 200-250 километров, где люди не живут и расстояния достаточно, чтобы попытаться повторно реабилитировать медведя. Выпускать будут в республику Коми, где для этого подготовлены места, – объяснил директор Центра спасения медвежат-сирот Сергей Пажетнов.

Сестра Проши, медведица Поля, если не будет показываться людям на глаза, останется жить в эстонских или латвийских лесах.

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ИСТОЧНИК KP.RU