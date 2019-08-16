Сыктывкарцев зовут смотреть кино, сидя на траве

СЕГОДНЯ 16:55 2019-08-16T16:58:29+03:00

Фото из паблика «Кино на траве»

Горожан приглашают посмотреть фильм, попить чай и просто приятно провести время

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23 августа на территории дома-музея И. П. Морозова пройдет акция «Кино на траве». Сыктывкарцев приглашают посмотреть фильм, попить чай и просто приятно провести время.

В Сыктывкаре пройдет уютная акция — кино под открытым небом. В этом году она состоится уже в четвертый раз. Она дарит участникам встречи возможность прекрасно провести вечер пятницы - посмотреть фильм, укрывшись пледом и вдыхая аромат чая.

Горожане в специальном опросе на странице акции выбирают, какой фильм им по душе. На кону - «Титаник», «Моди» и «Зеленая книга».

Организаторы просят не забывать сидушки, пледы и 80 рублей за вход на мероприятие.

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ИСТОЧНИК KP.RU