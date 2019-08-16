Сыктывкарцев зовут смотреть кино, сидя на траве
23 августа на территории дома-музея И. П. Морозова пройдет акция «Кино на траве». Сыктывкарцев приглашают посмотреть фильм, попить чай и просто приятно провести время.
В Сыктывкаре пройдет уютная акция — кино под открытым небом. В этом году она состоится уже в четвертый раз. Она дарит участникам встречи возможность прекрасно провести вечер пятницы - посмотреть фильм, укрывшись пледом и вдыхая аромат чая.
Горожане в специальном опросе на странице акции выбирают, какой фильм им по душе. На кону - «Титаник», «Моди» и «Зеленая книга».
Организаторы просят не забывать сидушки, пледы и 80 рублей за вход на мероприятие.
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ИСТОЧНИК KP.RU